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馬斯克OpenAI計畫 微軟投資約300億

最新更新：2019/07/23 11:00

（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國微軟公司（Microsoft）今天宣布，將對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克和亞馬遜（Amazon）支持的OpenAI合乎道德人工智慧（AI）計畫，投資10億美元（約新台幣313億元）。

法新社報導，這些公司在聯合聲明中說，這次的合作將投入研發微軟Azure雲端運算平台上先進AI模型，同時堅守「道德和信任的共同原則」。

OpenAI和微軟表達「通用人工智慧」（AGI）與人合作的願景，希望協助解決極具挑戰性的問題，例如氣候變遷。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，目標是讓AI「配置安全可靠，且經濟效益廣布」。

微軟將成為這項計畫研發的新「超級計算」AI科技商業化優先合作夥伴。

OpenAI成立於2015年，金主包括科技企業家馬斯克（Elon Musk）、領英公司（LinkedIn）創辦人霍夫曼（Reid Hoffman），以及曾與馬斯克等人共同創辦PayPal的提爾（Peter Thiel）。提爾先前活躍於科技圈，也是美國總統川普的盟友。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080723

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