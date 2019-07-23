越南平陽省台商匯聚 電子傳產布局因應貿易戰

（中央社記者鍾榮峰越南平陽省23日電）台灣廠商紛紛赴越南投資，目前平陽省是台商最大投資省份，資金調度是台商大展身手關鍵。觀察台廠包括電子、機械和傳產等持續布局越南，因應美中貿易戰變局。

台灣廠商持續深耕越南投資，台北經濟文化辦事處處長鍾文正表示，平陽省是台商在越南投資最大規模的省份，台商在越南投資案件達到2500多件，其中800多件就在平陽省。

對於台商在越南投資關切的議題，鍾文正指出，主要包括投資保障以及廠房、員工與財產的安全。他強調，在安全上平陽省政府與台商協會和辦事處，已經維持密切的關係。

在投資保障上，鍾文正希望平陽省可以發揮帶頭作用，向越南中央政府反映，台灣和越南簽署的投資保障協定可以更新，因應未來台商需要。

越南平陽省省長陳清廉指出，平陽省成為胡志明市和河內市之後，全越南第3名吸引投資地區，2018年平陽省總投資金額高達20億美元。

以台灣東元集團為例，東元在平陽省美福工業區高效率小馬達新廠7月正式投產，供應東南亞、紐澳、美國等外銷市場，以及內銷越南市場。東元規劃越南成為在東南亞的重要基地，美福新廠也將成為美中貿易戰變化下東元面向美國市場的重要基地，也是響應台灣政府新南向政策的具體行動。

整體觀察，因應美中貿易戰，台灣電子、機械和傳產供應鏈積極布局越南。

電子產業方面，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技去年10月轉投資約新台幣40億元，取得越南New Wing Interconnect Technology股權，擴大越南設廠。鴻騰六零八八精密在越南北江省（Bac Giang）設廠製造組裝蘋果（Apple）產品。

遊戲裝置大廠任天堂今年夏天起部分Switch遊戲主機，將移轉到越南生產，市場預期鴻海集團在越南廠區可望受惠。

仁寶集團在永福省（Vinh Phuc）的工廠今年4月投產，越南廠已投入網通產品生產，今年預計在越南投入6000萬美元擴充生產設備。

傳產部分，台塑和中鋼在越南均有設廠，其中台塑河靜鋼鐵為鋼鐵上游廠商，進口鐵礦砂，再製熱軋鋼捲、線材等產品，主要提供越南內需市場。

越南是台灣最大工紙業者正隆紙業的未來營運成長動能主力市場，正隆總經理蔡東和日前表示，正隆早年向越南政府申請到平陽造紙廠5期年產105萬公噸工業用紙的建設執照。

除了基礎建設外，正隆在越南第1期年產30萬公噸的工業用紙已自去年底起運轉，目前稼動率65%，估計今年底會衝到90%，正隆並著手建設第2期工程，預計年產40萬公噸工業用紙，廠區將於2021年第4季完工。

為國際運動鞋品牌耐吉代工的製鞋大廠豐泰也積極分散生產基地，越南是豐泰最大生產基地，越南占比高達52%。今年豐泰在越南有擴廠計畫，新承租的越南平順省工業區土地，已展開整地作業，預計年底動工建廠。

製鞋廠寶成也配合品牌客戶訂單需求，善用各地生產優勢，越南、印尼、中國依然是3大主要生產基地，其中越南和印尼占比各約4成多。

紡織大廠儒鴻在越南胡志明市等地設有生產據點，包括越南仁澤廠、展鵬廠、美春廠、隆安廠等。因應貿易戰，儒鴻仍持續擴大成衣產能，7月赴東南亞考察，但規劃擴廠地點將不會在越南。

成衣大廠聚陽實業今年的資本支出仍鎖定越南和印尼，短期內越南是聚陽產能最高的地區，占聚陽所有產能37%，未來幾年越南年產能成長幅度約5%。

在機械產業部分，程泰集團規劃在越南等東南亞國家設立銷售技術中心，為越南設廠預做準備。

豐祥-KY在越南永福省設廠，是當地主要機車機構零組件供應商之一，規劃越南五廠投資，因應客戶成長需求，客戶包括HONDA、YAMAHA、SUZUKI等，越南市場客戶占比約53%。

對於台灣政府新南向政策，越南台灣商會聯合總會總會長沈憲煜建議，政府可以導引資金做為台商在越南投資的支援，因為在越南資金借貸成本較高，若台商有意在越南深耕投資，土地和廠房成本還是其次，關鍵在於台商資金是否充沛、調度是否靈活，以及技術是否具有競爭力。（編輯：張均懋）1080723