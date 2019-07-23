華碩電競新品北京亮相 合作夥伴到場力挺

（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國今天在北京舉辦新品發表會，針對個人電腦（PC）、主機和手機等裝置推出遊戲解決方案，包括新一代電競手機ROG Phone II。

華碩董事長施崇棠、共同執行長許先越及全球副總裁許祐嘉今天率領團隊前往北京舉辦「天生BUFF」ROG玩家共和國2019新品發表會，騰訊遊戲副總裁王波、京東集團副總裁姚彥中等合作夥伴均到場力挺。

施崇棠表示，玩家是ROG的品牌核心，華碩憑藉著對尖端技術的執著與熱情，和玩家共同攜手征服了許多他人眼中不可能的任務，在眾多遊戲硬體市場中做到世界第一。

施崇棠說，因應電競產業及生態圈的快速發展，華碩也堅信唯有強化軟硬體的深度整合，才能為玩家創造加乘的力量。此次結盟騰訊遊戲，如同雙劍合璧。

今天發表會中分別針對PC、主機和手機等裝置推出遊戲高階解決方案，包括攜手騰訊遊戲製作的新一代電競手機ROG Phone II、電競筆電、電競桌機、電競螢幕、電競耳麥等。

華碩全球副總裁許祐嘉說，華碩擁有全球市占第一的電競主機板、技術最領先的電競顯示卡和專業電競螢幕，還有一應俱全的周邊商品，像是散熱器、電源供應器及機箱，ROG絕對是業界產品線最完整的電競品牌。（編輯：鄭雪文）1080723