美科技公司財報週罩陰影 巨擘涉壟斷受審查

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國科技巨頭本週將陸續公布最新財報，臉書、谷歌與亞馬遜的獲利能力與市場主導力量都在增強，卻因當前「反壟斷」的政治氛圍而備感壓力。

臉書（Facebook）明天公布財報，市場聚焦臉書最新的獲利情形，並關注去年爆發的濫用客戶個資一案，最後可能遭美國主管機關重罰50億美元（約1567億新台幣）。

替川普競選陣營工作的政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica），去年爆出擷取數百萬用戶個資醜聞後，美國聯邦貿易委員會重啟對臉書的調查，以瞭解臉書是否違反2011年保護個資的和解協議。

亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet25日公布季報；兩家公司都因市場主導力量擴大而面臨壓力。推特（Twitter）預定26日發布財報。

美國司法部今天宣布，對主要網路平台展開反壟斷調查，以判定他們是否違反公平競爭與阻礙創新。

幾家科技巨擘都受到嚴密監督，部分政界領袖呼籲主導市場的巨頭分拆，另有些政治人物則尋求訂定更嚴格的管理規則，以保護隱私與資訊內容。

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）認為，要讓大公司分拆不太可能，儘管民主黨籍聯邦參議員、下屆總統大選參選人華倫（Elizabeth Warren）等提出這樣的呼籲。

穆黑德說：「我不認為美國打算分拆這些公司，因為更值得擔憂的是中國科技大廠勢力壯大。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1080724