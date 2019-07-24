資策會歡慶40週年 李世光：未來扮數位轉型化育者

資策會24日舉辦40週年會慶活動，董事長李世光表示，資策會未來要作為數位轉型化育者，期許下個40年能走得比上個40年更輝煌。中央社記者張建中攝 108年7月24日

（中央社記者張建中新竹24日電）財團法人資訊工業策進會今天舉辦40週年會慶活動，董事長李世光表示，資策會過去40年走來經過各種起伏，未來要作為數位轉型化育者，期許下個40年走得更輝煌。

資策會今天的40週年會慶活動由李世光主持，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、美國在台協會代理處長谷立言與日本台灣交流協會首席副代表星野光明等都到場致意。

李世光說，過去40年來資策會同仁一步步往前走，經過上上下下各種起伏，不過，播下了資訊種子。他表示，兩年前經濟部全面啟動法人革新，資策會將轉型成為數位平台型法人。

資策會未來將作為數位轉型化育者，李世光說，近年不僅內部展開主管年輕化及接班人制度，對外則獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），得獎內容與協助產業和縮短城鄉差距有關。

李世光表示，資策會將尋找新目標、新方向，並與新平台合作，期許下個40年能夠走得比上個40年更輝煌。

龔明鑫肯定資策會過去在政府便民措施方面提供協助，希望未來資策會在產業智慧化及培訓系統、人工智慧人才方面能夠出力。

沈榮津則逐一列舉資策會的成果，奠立數位經濟優質基礎、提升台灣科技競爭力、推動電腦中文化及建立戶政建設等，他期許資策會未來能作為台灣數位轉型化育者，與產業界合作，一起為產業數位轉型努力。（編輯：楊玫寧）1080724