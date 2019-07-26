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面板供過於求 面板雙虎股價續弱

最新更新：2019/07/26 13:11

（中央社記者潘智義台北26日電）面板供過於求，友達光電第2季依然虧損，今天盤中股價來到新台幣8.55元，下跌2.95%；另一面板大廠群創光電在失去庫藏股支撐後，股價持續下探至7.198元，小跌逾1%。

友達光電25日舉行法人說明會，公布第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%；第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元，虧損較第1季每股損失0.37元縮小。

友達統計，今年第2季大尺寸面板出貨量約2717萬片，較第1季增加5%。第2季中小尺寸面板出貨量約3301萬片，較第1季增加32.2%。

友達光電董事長彭双浪在法說會表示，G20峰會後美中貿易戰好像緩解，但本質未改善，不確定性延伸，拖長產業復甦時間。去年下半年中國大陸面板新產能不斷開出，供過於求現象未見緩解，目前雖然進入第3季傳統旺季，但仍應審慎應變。

群創自7月16日起買回庫藏股，僅一週時間，即買回8萬張股票，平均每股買回價格7.74元。群創15日宣布買回庫藏股當天股價收在7.17元，庫藏股執行期間股價最高曾到8.05元，不過在庫藏股執行完畢股價失去支撐，今天已回跌到7.18元水準，庫藏股未達護盤效果。（編輯：張良知）1080726

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