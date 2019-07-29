科技部訪印度電動車業者 印商驚艷台技術

科技部次長許有進率台灣電動車業者29日拜會印度知名汽車製造商馬興達拉公司，雙方就電動車產業與合作深入交流，並在結束後合影。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 108年7月29日

（中央社記者康世人新德里29日專電）由科技部次長許有進率領的訪問團今天帶領3家台灣電動車業者拜訪印度汽機車製造商，探討台印電動車產業合作，印商驚艷台商的技術，尋求合作。

由許有進率領的訪問團29日在印度矽谷班加羅爾參訪，與新竹科學工業園區管理局帶領長園、富田、合盈光電3家台灣電動車業者，拜會印度知名汽車製造商馬興達拉公司（Mahindra & Mahindra）與印度電動機車製造商Ather Energy，分別由馬興達拉公司電動車業務執行長巴布（Mahesh Babu）及Ather Energy執行副總裁錫利瓦桑（Thiruppathy Srinivasan）接待。

據陪同的駐印度代表處科技組長陳和賢轉述，雙方深入交流過程中，與會台商了解印度汽機車製造、電動車產業發展狀況，以及已擁有自有電動機車充電基礎設施的Ather Energy運作模式與策略，將可作為台灣未來推動電動機車的參考。

陳和賢說，印度業者對於台灣業者的技術和產品感到驚艷，包括不懼下雨、下雪和視線差環境的電動車光學系統，積極尋求和台灣業者技術合作。

在結束電動車廠商拜會活動後，科技部訪團與印度官方進行餐敘交誼，期待台印未來能在產官學研各領域合作。

許有進還率團前往位於班加羅爾的科技創新國際園區（TIIP），這是科技部新竹科學工業園區管理局與世正開發公司合作的園區，希望吸引更多台商進駐，讓這個園區成為台灣第一個在印度落腳的產業聚落。（編輯：馮昭）1080729

科技部次長許有進（左）29日率團拜訪印度知名汽車製造商馬興達拉公司，並贈紀念品給馬興達拉公司電動車業務執行長巴布。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人傳真 108年7月29日