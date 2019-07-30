上半年房屋移轉創5年同期新高 全年28萬棟在望

（中央社記者韋樞台北30日電）依據內政部最新統計，今年上半年全國房屋買賣移轉棟數約14.4萬棟，創5年同期新高。房仲認為，上半年買方信心增強，下半年若表現持穩，全年可望上看28萬棟。

統計顯示，上半年全國房屋移轉14萬3788棟，年增5.6%，創下5年同期新高，僅次於2014年上半年的16萬4662棟。

各縣市以新北市移轉2萬8066棟最多，年增2.1%；台中市移轉2萬36棟次之，年增5.5%；第3是高雄市移轉1萬9684棟，年增20.1%，亦為6都中成長比例最高的都市；第4則是桃園市的1萬7708棟，年增7.0%。

若以年增比例區分，以新竹市4343棟，年增25.8%最高；其次是南投縣的1662棟，年增24.5%；雲林縣為2153棟，年增20.7%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，綜觀近6年全國上半年移轉棟數最低點在2016年，之後一路緩步走升，今年上半年移轉棟數為近5年新高，主要是消費者對不動產市場信心增強，買方下決定時間縮短，若下半年表現持穩，全年可望達28萬棟。

郎美囡指出，不動產市場逐步脫離谷底，剛性自用買盤的出手意願增強，有機能或有議題的區域交易量復甦顯著。例如新竹市受惠科學園區就業人口及產業帶動，近年推案量大，尤其關埔特區新案林立，且多以2到3房為主，符合在地首購族的需求；高雄市從去年底大選落幕後交易量大幅成長，不過，下半年受選舉干擾，可能交易量將放緩。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，房市回溫節奏明朗，置產型買方也開始布局，尤其資金回流後，高單價、高總價不動產頗受矚目，市場明顯活絡，惟下半年受總統大選影響，部分買方可能觀望，下半年買氣恐受影響，但整體量增價穩趨勢下，房市已告別低迷，轉為正向發展。（編輯：郭萍英） 1080730