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中砂上半年每股賺1.69元 積極擴充再生晶圓產能

最新更新：2019/07/31 11:34

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）中砂今年上半年稅後獲利新台幣2.38億元，每股基本純益1.69元。中砂再生晶圓新產能預估最快明年第1季完成。

中砂第2季合併營收11.86億元，較第1季12.43億元減少4.5%，第2季合併毛利率27.71%，較第1季26.55%增加1.16個百分點，第2季合併營業利益1.26億元，合併營益率10.67%，較第1季12.19%減少1.52個百分點。

中砂第2季稅後淨利9820.8萬元，較第1季1.4億元減少30.1%，第2季每股稅後純益0.7元，略遜於第1季EPS 1元。

中砂今年上半年合併營收24.28億元，較去年同期24.2億元微增，上半年合併毛利率27.12%%，較去年同期31.24%減少4.12個百分點，上半年合併營業利益2.78億元，合併營益率11.44%，較去年同期16.54%減少5.1個百分點。

上半年中砂稅後淨利2.38億元，較去年同期3.2億元減少25.3%，上半年每股基本純益1.69元，低於去年同期EPS 2.27元。

展望下半年，中砂指出需觀察工業及半導體生產品耗材市場需求以及客戶需要，下半年仍留意全球經濟走勢和美中貿易戰影響。法人預期，中砂下半年力拚維持去年同期水準。

中砂積極擴充再生晶圓產能，預估新產能最快明年2020年第1季完成。中砂也開發鑽石滾輪新產品，今年小量貢獻營收，

此外多孔質陶板及吸盤新產品，今年預計可創造5000萬以上營收，鎖定半導體、面板、太陽光電、工具機及量測儀器等製程設備的吸附夾持及氣浮輸送用關鍵零組件。

中砂也開發新氣孔式砂輪，相較原配方砂輪，可得較低的研磨電流值，研磨穩性佳，預計今年下半年可開始小量貢獻營收。

中砂主要事業群包括砂輪事業部、鑽石事業部、晶圓事業部和模造玻璃等，其中鑽石事業群在2年多前已在樹林擴廠。（編輯：黃國倫）1080731

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