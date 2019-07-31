上半年專利申請 台積電阿里巴巴分居本外國第一

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部智慧財產局今天公布上半年智慧財產權趨勢，發明專利申請人中，台積電以429件居本國法人之冠，外國法人則是阿里巴巴申請408件最多。

發明、設計、新型等3種專利今年上半年整體申請3萬5534件，較去年同期略增1%；其中設計專利增加10%，成長幅度較大；在占比最高的發明專利中，本外國人申請件數分別小幅成長2%及1%。

智慧局長洪淑敏表示，觀察本國法人申請趨勢，無論大企業或是中小企業都持續成長，其中專利保護觀念較薄弱的中小企業的發明專利申請件數更是在今年上半年年增16%，可以看出智慧局近年推廣客製化課程成效顯現。

本國法人中，台積電以429件超越原先在第1季領先的友達，為申請件數最多的本國法人，友達（318件）及聯發科（163件）分居第2、3名，其中台積電及友達分別較去年同期成長24%及30%，增幅顯著。

外國法人則由阿里巴巴獨占鰲頭，申請408件最多，較去年同期大幅成長92%。洪淑敏表示，阿里巴巴近年在台灣申請專利積極，可能也是因為台灣發展電商環境不錯，適合測試新商業模式，因此只要有新商業方法出來，阿里巴巴就會申請發明專利。

值得注意的是，高通今年上半年申請發明專利僅267件，較去年同期減少54%，洪淑敏表示，可能是因為高通在5G的專利布局已差不多完成，加上去年布局推升基期，才顯得降幅特別大。

商標申請部分，今年上半年4萬1986件，與去年同期約持平，其中本國人申請2萬9957件，微增0.2%，外國人申請1萬2029件，下滑2%。

外國人申請商標註冊以以中國大陸2958件最多，年增8%，日本2249件、美國1828件，分居第2、3名。（編輯：蘇志宗）1080731