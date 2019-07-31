中國專利遭判無效 日亞化：已提上訴

（中央社記者吳家豪台北31日電）北京知識產權法院今年5月9日判決，日本LED大廠日亞化中國YAG專利837號的全部權利項無效；日亞化今天表示，針對837號專利訴訟已提出上訴，以捍衛客戶權益與智慧財產權。

LED封裝廠億光與日亞化長期以來互告專利侵權。億光30日發布新聞稿指出，已於美國、澳洲、中國及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起無效訴訟程序，並贏得勝訴判決，包括北京知識產權法院今年5月9日判定日亞化中國YAG專利CN200610095837.4（837號專利）的全部權利項無效。

對此，日亞化學株式會社（Nichia）今天回應，837號專利是日亞化在中國擁有的眾多YAG相關專利之一，且此判決尚未確定，日亞化已提出上訴，相信最終將得到有利的判決。

此外，日亞化表示，今年1月控告億光中國及其中國經銷商侵害的日亞化YAG專利為中國762號專利，日亞化已取得勝訴判決，且該判決已確定。日亞化獲得億光中國及其經銷商共人民幣320萬元（約新台幣1445萬元）的損害賠償，不受837號專利訴訟結果影響。

日亞化強調，將持續尋求專利及其他智慧財產權的保護，並在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取行動。（編輯：楊凱翔）1080731