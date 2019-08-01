民俗月前趕入厝 7月房屋移轉月增2成

（中央社記者韋樞台北1日電）六都陸續公布7月房屋買賣移轉棟數達2.3萬棟，月增20%，年增17%；房仲表示，7月移轉量大增，除了7月工作日有23天，多於6月的19天，而趕著鬼月前簽約入厝，均推升7月移轉量增。

六都買賣移轉棟數7月為2萬2949棟，創下近3年半以來新高，其中台北市7月移轉棟數2875棟，月增18%，年增6%；新北市5985棟，月增20%，年增8%；桃園市4054棟，月增18.1%，年增22.6%。

台中市為4540棟，月增37%，年增34.5%；台南市也超過2000棟，為2253棟，月增18%，年增24.5%；高雄市為3242棟，月增6.4%，年增10.8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5、6月買氣大致平穩，7月的移轉卻大幅增加，主要是7月工作天數多於6月。

曾敬德指出，今年以來買賣移轉棟數多呈現年增，反應出今年市場買氣明顯比去年好，不過買賣移轉棟數若單月變化太大，除了淡旺季等波動外，通常與新成屋交屋與地政機關的工作天數有關。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年買氣明顯回溫，上半年交易量普遍成長，不過7月中古屋市場買氣普通，主要延續6月的市場熱度，以及簽約後需經貸款程序等因素，建物買賣延遲反應於7月，此外，民俗月從8月1日開始，許多建案搶在農曆鬼月前交屋，且買方趕鬼月前入厝，因此各地買賣移轉棟數大增。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，中古屋市場交易狀態反應出今年7月買氣轉為溫和，扣除交屋量因素，不動產市場走向緩和，尤其整體經濟發展趨緩，加上總統選戰影響，下半年偏向保守觀望。（編輯：鄭雪文）1080801