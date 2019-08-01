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台塑創辦人特展移師彰化 看展兼遊玩

最新更新：2019/08/01 16:22

（中央社記者韋樞台北1日電）台塑企業創辦人王永慶和王永在紀念特展今起移師彰化「台塑生醫健康悠活館」供民眾免費參觀。台塑企業表示，悠活館8月還規劃各種免費的愛玩咖活動，為彰化民眾新添暑假好去處。

2018年適逢台塑企業兩位創辦人王永慶辭世十週年、王永在辭世4週年，台塑企業緬懷兩位創辦人一生待人處事風範，貢獻台灣社會深遠影響，去年在明志科技大學設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，藉由展示台塑企業不同發展時期珍貴的照片、圖像與歷史素材，呈現跨越台灣60餘年來不同階段的發展史頁，讓所有民眾一窺「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇精彩的一生。

紀念特展展出後廣受好評，為了分享給更多國內外民眾，台塑企業將紀念特展全數搬到彰化市的「台塑生醫健康悠活館」，自今天起正式對外免費開放參觀。

台塑企業指出，「台塑生醫健康悠活館」同步在8月規劃「勁夏愛玩咖總動員」的暑期主題活動，設計角色扮演來引導玩咖們免費參與各項主題活動，包括大型清涼戲水溜滑梯、長頸鹿跳跳床、闖關遊戲等。

另外，還有假日限定活動，愛玩咖歡樂派對（小丑魔術）、趣味競賽拿好康、巨型扭蛋機、養生冰淇淋、手做棉花糖，更搭配父親節推出活動，為彰化民眾新添暑假好去處，享受輕鬆的快樂假期。（編輯：蘇志宗）1080801

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