三大法人賣超面板雙虎 股價再跌

（中央社記者潘智義台北2日電）面板供過於求，價格下跌，面板雙虎友達、群創第2季依然虧損，三大法人昨天大賣面板股之後，今天面板雙虎依然量增價跌。

三大法人昨天賣超群創4萬5271張、賣超友達2萬8707張、賣超彩晶5372張。

群創盤中低點新台幣6.84元，下跌3.66%，近12時30分成交量已逾11萬張。友達盤中低點7.93元，下跌2.09%，成交量逾5.59萬張。彩晶盤中低點6.3元，下跌3.66%。

群創自7月16日起買回庫藏股，僅一週時間，即買回8萬張，平均每股買回價格7.74元。群創7月15日宣布買回庫藏股當天股價收在7.17元，庫藏股執行期間股價最高曾到8.05元，至7月23日執行完畢股價收在7.49元，上漲0.32元，漲幅4.46%。

不過，群創自庫藏股執行完畢，今天是第8個交易日，盤中低點6.84元，累計下跌8.67%。

群創光電日前公布第2季合併營收為632億元，較第1季增加5.4%，營業損失為33億元，稅後損失為30億元，基本每股損失0.3元，較第1季的0.37元減少。

群創表示，第2季面板價格面臨較大的下跌壓力，但透過產品組合、成本結構的改善，使第2季營收較第1季成長5.4%，整體虧損幅度縮小。

友達光電日前法人說明會公布，第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%。第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

友達統計，今年第2季大尺寸面板出貨量約2717萬片，較第1季增加5%。第2季中小尺寸面板出貨量約3301萬片，較第1季增加32.2%。（編輯：李信寬）1080802