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京城銀連踩大同地雷 戴誠志：將檢討經營者承諾

最新更新：2019/08/02 18:57

（中央社記者劉姵呈台北2日電）由於連踩大同集團旗下面板廠華映、太陽能廠綠能授信地雷，京城銀董事長戴誠志今天表示，未來授信時，對於經營者的承諾會再檢討，但不會改變未來放款策略。

京城銀今天召開法說會，公布7月自結稅後純益新台幣4.35億元，EPS為0.38元，年減約5%，累計1至7月稅後純益12.06億元，EPS為1.06元，年減56.6%。京城銀強調，綠能29.1億元債權已全數打銷，未來不再影響全行營運。

董事長戴誠志表示，京城銀對綠能打呆後預期資產處置至少1年以上，最悲觀預估會損失8至9億元。他也坦言，過去放款對象大多集中在電子產業，但因為考量大同對子公司的支持，且擔保品條件不錯，才會與華映、綠能往來。經過這次經驗後，未來對於經營者給予承諾會再作檢討與評估，但放款策略不會因此改變。

京城銀去年提列對華映呆帳，市場也關注目前債權回收的進度，戴誠志表示，需視法院對華映申請重整、抗告等法律程序的進度，且台灣銀行希望大同能買回華映債權，這2大因素都不是京城銀能掌控的，因此回收時程尚未確定。

另外，針對國內外股債市投資狀況，戴誠志表示，國內台股部分因去年下半年已有調節減碼，今年上半年投資規模從50餘億元降至42億元，認為目前水位「滿舒服的」。

財務部副理洪振凱也補充，因國內股票投資標的大多集中在電子產業，且殖利率大多鎖定在5%至6%，部分公司又為長時間持有，應該只會微調，不會去刻意增加或減少。

再者，美國聯準會（FED）降息有助於美元資金成本下降，戴誠志也說，可望帶動淨利差（NIM）有所好轉，但因投資難度也升高，部分到期的美元海外債會尋找合適再投資的標的。

展望未來，京城銀指出，因美中貿易衝突使得外部不確定因素較多，將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，強化內稽內控與落實法令遵循；同時，會繼續以長期低逾放比政策打造財務體質。截至今年7月底，逾期放款比率0.03%、逾期放款覆蓋率4710.93%、全體放款覆蓋率1.45%。（編輯：楊玫寧）1080802

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