研華第2季淨利年增19% 每股盈餘2.71元

（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠研華科技今天舉行董事會，公布2019年第2季財報，合併營收新台幣139.76億元，年增11%；稅後淨利18.94億元，年增19%；每股稅後盈餘（EPS）2.71元。

研華發布新聞稿表示，今年上半年整體營收以美元為基準來看，由於2月起計入Advantech Technologies Japan的營收貢獻，應用電腦事業群營收年增54%，表現最突出；其次為網路暨通訊事業群，營收年增16%；嵌入式運算核心事業群營收則年增7%，符合預期。

研華表示，智能服務事業群營收動能自第2季起趨弱，主因專案延遲出貨，今年上半年營收年減1%；工業物聯網事業群由於受中國市場需求下滑影響，上半年營收年減5%。

以區域而言，研華日本市場受惠於Advantech Technologies Japan的營收貢獻，今年上半年營收年增199%；其次為新興市場，整體營收成長23%；北美市場表現穩健，上半年營收年增14.6%，符合預期；受歐元貶值影響，歐洲市場上半年營收僅年增2%；中國地區營收則仍呈弱勢表現，年減9.4%。

研華總經理陳清熙說，由於中國市場需求不佳，今年上半年整體營收表現低於研華在年初所設的目標。但受惠於營運規模與費用控管，加上原物料價格趨弱，對於費用以及成本有利，獲利率仍符合研華以往表現。（編輯：楊玫寧）1080802