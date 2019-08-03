美中貿易戰升溫 法人：台股短線探底機會仍高

下週台股聚焦蘋概股、半導體、金融股法人說明會，MSCI也將公布季度調整結果。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北3日電）台北股市週五下跌182.71點，收10549.04點。下週台股聚焦蘋概股、半導體、金融股法人說明會，MSCI也將公布季度調整結果；投顧觀察，美中貿易戰升溫，指數短線探底機會仍高。

半導體封測大廠南茂將在8月5日召開法說會；蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻、矽晶圓廠環球晶法說會將於6日登場；散熱模組廠雙鴻將於7日參加券商舉辦的法說會；電腦品牌廠華碩與代工廠仁寶法說會將在9日舉行。

8月8日將召開3場金融股法說會，永豐金、國票金、華南金預計說明下半年展望。

今年上半年累計稅後純益與去年同期相比，獲利正成長的金控有9家，依序為永豐金36%、開發金28.83%、華南金14%、玉山金10.51%、國票金9%、台新金4.98%、合庫金4.94%、第一金3%及兆豐金2.29%。

富邦投顧指出，美中貿易戰再度升溫，台股跌破半年線支撐，日指標修正未見止穩，指數短線探底機會仍高，季線10660點以上反壓沉重，下檔支撐可觀察年線及前低10227點附近；操作策略不宜躁進，可逢低留意具業績題材及獲利穩健個股。

此外，明晟（MSCI）指數編纂公司將於台灣時間8月8日公布季度調整結果，並於8月29日收盤生效。統一投顧分析，2019年7月台灣加權指數及MSCI台灣指數分別上漲0.9%、0.7%，漲幅在新興國家股市名列前茅，雖然MSCI把中國A股納入因子，將排擠其他國家指數權重，但新興市場當中MSCI台灣指數仍表現較強，故推測此次MSCI季度調整中，台股權重有望持平。

統一投顧表示，回顧2019年第2季，市值排前90名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股包括智邦、緯穎、致茂、美利達、旺宏、矽力-KY、瑞儀、欣興、大成鋼。考量外資持股及自由流通比率均符合標準的個股，研判智邦在這次MSCI季度調整中的入選機會相對較高。（編輯：黃國倫）1080803