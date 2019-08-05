劍麟上半年獲利同期次高 波蘭新廠第4季完工投產

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）汽車零配件廠劍麟上半年稅後淨利新台幣2.88億元，每股稅後純益3.8元，是歷史同期次高。劍麟波蘭新廠預計第4季完工、開始逐步投產貢獻。

劍麟第2季合併營收11.45億元，稅後淨利1.68億元，每股稅後純益2.22元，分別較去年同期成長8.3%、23.4%和23.3%。累積今年上半年合併營收22.33億元，稅後淨利2.88億元，每股稅後純益3.8元，分別較去年同期成長8.1%、23%和23%。

公司指出受惠旗下汽車及展示架兩大事業部營運成長，帶動第2季和上半年獲利表現改寫歷年同期次高。

劍麟表示，近年來公司擴大汽車事業部市占率表現，與主要客戶簽訂產業合作協議，帶動旗下既有3大主力汽車安全零組件產品保持穩定銷售成長。

雖然部分汽車產品因價格談判，單價在第2季調降，影響整體營收年增率，不過毛利率較佳的汽車產品滲透率提升，帶動產品組合轉佳，精進整體毛利率及獲利表現。

另一方面，展示架業績第2季進入傳統出貨旺季，加上德國展家事業處收購製作塑膠衣架公司，也挹注整體展家事業第2季營收表現。

在波蘭新廠布局，劍麟指出波蘭新廠已接到預縮式安全帶精密導管訂單，預計第4季完工、開始逐步投產貢獻。

展望第3季，劍麟審慎樂觀，儘管第3季以往是汽車產業傳統暑休淡季，不過品牌車廠持續提升新車款安全配備規格、加上平均每車安全配件數量增加，帶動安全零組件市場滲透率提升，有助劍麟汽車事業部營收維持優於新車市場總銷量的成長。（編輯：趙蔚蘭）1080805