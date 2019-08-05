特力砍中國13家店止血 庫藏股護身股價揚

（中央社記者江明晏台北5日電）特力關閉中國13家門店，並將在今年第2季認列相關減損費用3.78億元，估影響每股盈餘0.74元，法人認為，對營運「短空長多」，也因庫藏股護身，特力今天股價不跌反漲。

連鎖居家品牌業者特力不堪虧損，擬對HOLA CHINA和樂中國營運進行大幅度調整，合計關閉中國13家門店，並提列相關資產減損及組織調整費用約新台幣3.78億元，將於今年第2季財報一次性認列，估影響第2季每股盈餘0.74元。

去年特力歸屬於母公司業主的損益為4.06億元，基本每股盈餘0.8元，創2010年來新低，法人推估，認列中國門市關閉資產減損，將影響今年獲利表現，但對營運「短空長多」。去年特力在中國零售事業虧損約新台幣7000萬元，今年預估虧損約5000萬元，虧損逐步減少。

特力總裁何湯雄先前也指出，今年重點任務是在中國尋找合作經營或出售的夥伴，不然就是要結束這塊事業，「今年是特力在中國零售事業的轉捩點」。

特力發言人林素玲表示，截至今年7月底，特力在中國門店數為15家，預計到明年上半年將關閉13家門店；剩餘2家位於北京、上海的門店是否關閉，將由內部審慎評估後再做決定。

特力同時宣布將自8月5日至10月4日實施庫藏股，每股買回區間價格20至28元，預計買回1萬張，買回股份總金額上限18.39億元，也因為庫藏股護身，特力今天股價不跌反漲，高至21.1元，漲幅逾3.5%。

特力7月營收33.78億元，月增7.91%，和年增9.11%，累計今年前7月營收225.92億元，年減3.31%。（編輯：趙蔚蘭）1080805