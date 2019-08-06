蘋概三王翻紅助攻 台股跌幅收斂年線失而復得

（中央社記者江明晏台北6日電）中美貿易戰演變成貨幣戰，美國道瓊崩跌，台股今天早盤雖一度重摔逾200點，下探10180點，但隨後一路收斂跌幅，在蘋概三王翻紅下助攻下接近平盤，終場收在10394點，下跌28.66點，年線失而復得。

美國威脅對中國加徵新一輪關稅後，北京放任人民幣重貶，並暫停增購美國農產品，導致美股不支倒地，道瓊工業指數崩跌767點，標普500指數重挫近3%，創今年最糟單日表現。隨著人民幣匯價急貶，歐股今天與全球股市同步下挫，亞洲股市今天也全數走跌。

台股今天開盤跌118.53點，隨後一路走低，盤中大跌逾200點，摜破年線，低點下探10180點附近，但在蘋概三王翻紅助攻下，跌幅收斂至幾乎平盤。

台股加權股價指數今天終場下跌28.66點，收在10394.75點，跌幅0.27%，成交值1450.3億元，電子類股翻紅，上漲0.14%、金融類股跌幅收斂，終場下跌0.73%。

觀察權值股走勢，由蘋概三王領軍率先翻紅，帶動台股今天開低走高格局。台積電在上午率先翻紅穩盤，隨即鴻海及大立光也跟進翻紅，包括穩懋、康控、美律、台郡、臻鼎、可成、新普、TPK-KY、玉晶光等均見到開低翻紅。

台積電今天股價上漲2元，漲幅0.8%，收248.5元。股王大立光漲0.53%，收3825元，鴻海收73.3元，漲幅約0.69%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，中美貿易戰將成為未來股市的最大風險因子，金融市場的資金轉向避險，激勵黃金、日圓、比特幣等大漲；人民幣兌美元貶破7元關卡，也將導致亞洲貨幣競貶，恐不利外資在新興股市的資金動能，市場要消化眾多利空因素，未來股市恐只有跌深反彈，年線約10380點是指數強弱的分水嶺。（編輯：黃國倫）1080806