小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

（中央社記者江明晏台北7日電）小米今天攜手三星宣布，Redmi品牌將全球首發6400萬畫素超高畫質相機。此外，小米也將聯合三星首發高達1億畫素的超高解析度移動影像感測器，將成為全球最高拍照畫素的智慧機相機。

小米集團今天舉行未來影像技術溝通會，會中攜手三星System LSI事業部全球副總裁李濟碩在會上宣布，Redmi品牌將全球首發6400萬畫素超高畫質相機。此外，小米也將聯合三星首發高達1億畫素的超高解析度移動影像感測器，將成為全球最高拍照畫素、最高解析力和解析度的智慧型手機相機。

小米說明，旗下Redmi品牌攜手三星首發的旗艦感測器GW1，擁有6400萬畫素解析力，支援Remosaic直出6400萬超高畫質照片，如採用72dpi的常見精度列印，可生成長達3.26公尺的巨幅海報。

此外，小米也將首發三星HMX 1億畫素感測器，打造超高畫質拍照手機。這款產品的畫素高達1.08億，在移動畫素感測器中首次突破1億大關，拍出的照片解析度高達12032*9024，也是全球最高解析度和解析力的手機相機。

小米指出，如此龐大的畫素數量，除了能拍攝更精細的照片，更有助於攝影者進行二次創作，1億畫素超高畫質相機在雙倍變焦時，依然可維持2700萬畫素的畫面，比常見的1200萬長焦相機畫素數量高出一倍以上。（編輯：楊玫寧）1080807