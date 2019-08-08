全球傳動第4季業績可望轉佳 短急單狀況持續

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）傳動元件製造商全球傳動第3季業績估維持第2季水準，第4季業績可較第3季略佳，目前在手訂單規模約新台幣9億元，短急單可能會持續。

全球傳動今天下午參加第一金證券主辦法人說明會，展望下半年，全球傳動發言人陳崇文表示，未來會增加研磨級滾珠螺桿產能，微小型線性滑軌出貨量可望逐步回升。

法人指出，目前轉造級滾珠螺桿占全球傳動整體滾珠螺桿比重約9成，有穩定客源，另外旋轉式滾珠螺桿花鍵毛利率占首位，目前持續量產。

展望下半年營運表現，陳崇文預期，第3季業績維持第2季水準，第4季有機會較第3季略佳，第3季會持續準備庫存，因應市場變化。

法人預估，全球傳動第3季業績可望達到新台幣6億元，可較第2季增加2%到3%左右。目前全球傳動整廠稼動率約5成多。

觀察中國大陸市況，陳崇文表示，目前還沒有明顯感受到廠商外移到中國大陸之外的轉單效益，後續不排除有機會取得廠商外移到東南亞的新廠建置產線的轉單契機。至於日韓貿易戰轉單效應，陳崇文表示，目前尚未明顯感受到。

觀察在手訂單，陳崇文表示，目前全球傳動在手訂單規模約新台幣9億元，短單和急單較多，每月訂單約一半屬於短急單，短急單狀況將持續。

在價格部分，陳崇文表示，須觀察競爭同業定價議價的動作，目前看來業界沒全面性降價的狀況。法人指出，去年第4季迄今，全球傳動產品價格降幅約10%到15%，主要集中在去年第4季。

從市場和產品比重來看，目前中國大陸業績占比平均約6成，第2季滾珠螺桿業績占比約63%，線性滑軌占比約26%，滾珠花鍵占比約7%。

全球傳動自結7月合併營收新台幣1.4億元，較去年同期3.34億元下滑58%，累計今年前7月自結合併營收12.3億元，較去年同期20.55億元減少40.1%。公司指出，7月營收受到中美貿易戰影響，導致市場需求下降，此外中國大陸新經銷商出貨遭課關稅，7月部分出貨暫時遞延到8月。

全球傳動第2季稅後虧損1710萬元，每股稅後虧0.18元，上半年累計稅後淨利僅260萬元，較去年同期獲利3.44億元大減99.2%，上半年每股稅後純益僅0.03元，低於去年同期EPS 4.04元。

公司指出，去年下半年開始管控成本、嚴控加班，因應美中貿易戰變數，今年第1季也管控加班狀況，使得農曆年後有員工離職。

法人預估現場生產線員工流失約200人，第2季新進員工約180多人，第2季重工比例較高，影響第2季毛利率12.9%較第1季23.16%明顯下滑。

全球傳動主要產品包含滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵、旋轉式滾珠螺桿／花鍵、單軸機器人、直線軸承、聯軸器、螺桿支撐座等。應用範圍涵蓋自動化產業、半導體工業、產業級機械、醫療級工業、綠能設備、工具機機械、機器人產業、自動倉儲系統、停車場設備等領域。法人指出，工具機應用占比不到1成，自動化占比約4成多，產業設備占比約3成多。（編輯：鄭雪文）1080808