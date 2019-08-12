和大下半年業績看逐季成長 電動車訂單回溫

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車傳動系統製造廠和大下半年業績看逐季成長，電動車傳動系統零件訂單可望回溫，嘉義廠第3季單月產能達到新台幣2億元目標可期。

展望下半年，和大美國客戶及電動車客戶訂單回溫出貨推升，下半年業績可望翻紅，目前和大手中已握有多筆來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，看好未來5年業績成長動能無虞。

法人預估，和大下半年業績可望逐季成長，8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可以回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

為滿足後續電動車客戶所需產能及下半年逐月產能擴大需求，和大除了現有嘉義廠房已購置多組熱處理滲碳爐，8月起將陸續進廠安裝試機。

此外因應2021年新接量產訂單，7月和大已舉行嘉義三廠動土典禮，增設自動化AI智能產線，預期2021年投產出貨。

和大主力製造基地嘉義廠，逐漸成為公司最大的生產據點，7月嘉義廠業績再創新高，公司預期第3季達到單月2億產能的目標可期。

和大自結7月合併營收新台幣5.06億元，較6月5.01億元微增1.11%，比去年同期6.41億元減少21%。累計今年前7月自結合併營收34.92億元，較去年同期42.12億元減少17.12%。（編輯：黃國倫）1080812