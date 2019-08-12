5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

（中央社記者江明晏台北12日電）愛立信認為，5G普及速度超出預期，預測到2024年5G用戶將達到19億戶，屆時5G全球人口覆蓋率將達45%， 5G網路將承載全球35%的行動通訊流量。

2019年6月版「愛立信行動趨勢報告」預測，2024年5G用戶將達到19億，高於2018年11月預測的15億，增加近27%。由於5G的迅速普及，預計到2024年底，5G全球人口覆蓋率將達到45%，且因為動態頻譜共享技術支援在LTE頻段上部署5G，這一比例有望飆升至65%。

愛立信觀察，隨著相容5G的智慧型手機推出，一些地區的電信商已開通5G，有幾個地區的電信商也定下更大的目標，期望在第一年即實現90%的5G人口覆蓋率。晶片組和設備供應商的決心也是加速5G普及的關鍵。相容各主要頻段的智慧型手機預計將於今年上市。隨著5G設備的日益普及和更多5G網路的開通，預計到2019年底，全球5G用戶將超過1000萬戶。

北美地區5G普及速度預期將會最快，愛立信預計到2024年該地區使用5G的行動用戶將達到63%。東北亞地區（47%）緊隨其後排名第二，歐洲地區（40%）位居第三。

2019年第一季，全球行動數據流量持續飆升，比去年同期增加82%。預計到2024年底，5G網路用量將達到每月131 EB，屆時將有35%的流量透過5G網路傳輸。如今，全球蜂巢式物聯網連接已達10億個，預計到2024年底這一數字將突破41億個，其中45%為大規模物聯網。使用大規模物聯網的行業包括使用智慧電表的公共事業、採用穿戴式醫療設備的醫療行業，以及使用追蹤感測器的交通運輸業等。

愛立信台灣新任總經理由藍尚立（Chafic Nassif）今天表示，全球5G已經邁開步伐，愛立信2015年出貨的基地台就都具有5G能力，後續只要升級，就可立刻支援5G，累計愛立信在2015年後已出貨300萬台基地台，愛立信也和台灣電信商如中華電、遠傳、亞太電合作，看好台灣5G有非常好的基礎，預計明年就會看到5G上線，也有支援的智慧機出現。

談及台灣企業專網，愛立信認為在技術上是Ready（準備好）的，但主要還是要看電信業者的合作狀況和產業需求。（編輯：郭萍英）1080812