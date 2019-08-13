林百里：避美加徵關稅 東南亞生產必然選項

（中央社記者潘智義桃園13日電）針對美國將加徵中國銷美筆電等10%關稅，廣達電腦董事長林百里今天在業績發表記者會表示，將鎖定銷美產品在東南亞生產，這已是「一定的選項」，只是時間未定。

林百里說明，廣達銷美筆電占整體筆電的1/3，所以只有銷美部分移到東南亞生產；雖然銷美筆電加徵10%關稅，還沒到25%的高關稅水準，但對消費品而言，10%關稅已必須付出很大的成本，所以鎖定銷美產品移到東南亞生產。

他認為，雖然筆電產業供應鏈仍在中國，但可採相對便宜海運將零件運到東南亞，畢竟液晶面板是平的，較易運輸。先把美國加徵10%關稅的事搞定，其他非銷美產品產線暫不移動。

廣達副董事長梁次震也評估，筆電產業聚落短期仍將維持在中國華東、重慶，銷美筆電組裝產線移到東南亞，供應鏈並不會跟著移動；但長遠來看，仍需考慮在中國以外地點形成產業聚落。

林百里表示，輸美產品在台灣生產已經運作半年了，必須大量生產的輸美產品將移到東南亞運作，並已完成評估，近期應該就會有一個決定，但具體作法仍需與客戶商量，一切都準備好了，就等客人決定，一聲令下就可以運作。（編輯：楊凱翔）1080813