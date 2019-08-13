因應美中貿易戰 中磊竹南擴產並設菲律賓新廠
最新更新：2019/08/13 16:44
（中央社記者潘智義台北13日電）因應美中貿易戰，電信寬頻設備大廠中磊電子今天在法人說明會表示，迅速調整產能，除原有台灣竹南廠產能倍增外，另增設菲律賓新廠，展現高度營運效率。
展望5G新紀元，中磊強調，將持續強化全球布局，除北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度、中東等新市場，今年將陸續開花結果。
同時，中磊投入新技術領域，包括小型基地台、商用網通設備、智慧能源管理、智能醫療、M-IoT行動物聯網等高附加價值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。
中磊統計，上半年合併營收為新台幣131.8億元，受惠於較佳的產品組合，上半年合併毛利率達17.7%，較去年同期毛利率13%，成長4.7個百分點。上半年歸屬母公司稅後淨利達3.9億元，較去年同期成長21%。以加權平均股數約2.45億股計算，累計上半年每股稅後盈餘（EPS）達1.6元。
在單季營運方面，中磊第2季合併營收為67億元，較第1季成長3%。受惠於產品組合持續優化，單季毛利率較去年同期的13%大幅提升為17.6%。
中磊指出，第2季歸屬母公司稅後淨利1.8億元，較去年同期稅後淨利1.4億元，成長逾30%。以加權平均股數約2.45億股計算，第2季每股稅後盈餘（EPS）達0.73元。（編輯：郭萍英）1080813