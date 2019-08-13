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樺漢營收受美關稅影響 估年底前降至3%到4%

最新更新：2019/08/13 18:34

（中央社記者吳家豪台北13日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天召開法人說明會，推估今年下半年營收將較上半年成長20%，並將持續移轉製造工廠，預計今年底前美國加徵關稅對營收影響將降至3%到4%。

樺漢2019年第2季營收新台幣187億元，季增6%，年增27.6%；若剔除2018年併購的帆宣營收，樺漢第2季營收年增12%，成長動能主要來自德國子公司S&T及ODM事業群。

在樺漢的品牌、系統整合及OEM/ODM三大業務中，品牌仍是今年第2季營收的主要貢獻來源，占47%；其次為系統整合占31%，OEM/ODM占22%。

樺漢第2季毛利率22.5%，季增0.9個百分點；營業淨利率3.8%，季增0.6個百分點，主要因為系統整合業務獲利恢復預期水準。

樺漢董事長朱復銓表示，在全球局勢變動下，今年第2季表現仍達到原先預期目標，營收成長主要來自於工業互聯網及智慧家庭業務。

朱復銓指出，根據目前的景氣能見度推估，下半年營收將較上半年成長20%，雖然美中貿易戰持續，加上政治不確定性、全球經濟放緩等影響，下半年仍有旺季效應，包含智慧零售等新興業務也是下半年成長動能，並看好物聯網仍將持續推動長期成長，今年營收年增15%到20%的目標不變。

樺漢策略長李雨龍說，經估算樺漢的美洲營收占比18%，扣除加拿大後的美國營收占15%，其中自中國輸往美國營收占7.5%，現階段相關客戶仍同意吸收額外關稅，樺漢未來將持續把輸往美國的製造工廠移往墨西哥、台灣及歐洲其他國家，預計今年底前美國政府加徵關稅的影響將降至3%到4%。（編輯：楊玫寧）1080813

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