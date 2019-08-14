宇瞻估東芝停電影響NAND供給1成 8月缺貨

（中央社記者張建中新竹14日電）記憶體模組廠宇瞻科技總經理張家騉表示，東芝停電事件估計影響全球NAND Flash約10%的供給，預估東芝到11月才可望恢復正常，8月NAND Flash將持續缺貨。

宇瞻下午召開法人說明會，他說，上半年動態隨機存取記憶體（DRAM）供過於求情況嚴重，因中美貿易戰影響，上半年需求不如預期。

除了供應商調整產能，日韓貿易戰引發DRAM現貨價上漲，目前現貨價比合約價高很多，張家騉認為，DRAM現貨價漲價趨勢難以維持長時間，最終仍須回歸市場需求。

他說，伺服器需求是牽動DRAM價格波動一大關鍵，下半年傳統旺季在部分地區仍可望有旺季效應，只是目前客戶訂單以急單為主，還未看到需求升溫跡象。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，張家騉表示，日本東芝（Toshiba）停電情況超乎預期嚴重，估計將影響全球NAND Flash約10%的供給。

他指出，東芝要恢復全產能生產須要2至3個月時間，推估東芝9月產能會恢復一些，11月才可望恢復正常生產。

張家騉說，上半年NAND Flash同樣嚴重供過於求，庫存水位高，不過，東芝停電事件促使供應鏈庫存去化又快又多。

因應記憶體價格走跌，宇瞻至6月底存貨金額已降至新台幣6.37億元歷史低檔水位，週轉天數僅剩50多天，張家騉表示，因8月NAND Flash將持續缺貨，宇瞻7、8月快速拉升庫存。

宇瞻目前存貨金額已較6月底時拉升500萬美元，週轉天數已攀升至65天；其中，6成存貨為工控類產品，4成為消費類產品。（編輯：郭萍英）1080814