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寶成上半年稅後淨利69.52億元 歷年同期新高

最新更新：2019/08/14 21:30

（中央社記者潘智義台北14日電）製鞋廠寶成工業今天公布上半年合併營收達新台幣1575.02億元，較去年同期成長11.4%，稅後淨利為69.52億元，較去年同期成長42.8%，稅後每股盈餘2.36元；營收、獲利為歷年上半年新高。

寶成工業統計，上半年成品鞋出貨成長幅度達兩位數，且平均售價提升，鞋類製造業務占合併營收比重達57.6%，對營收、獲利貢獻度高；運動用品零售及品牌代理業務則在銷售網絡持續擴大，與銷售量成長帶動下，成長幅度強勁，占合併營收比重增至42.1%。

另外，運動用品零售及品牌代理業務成長，帶動寶成毛利成長，上半年合併營業毛利為403.03億元，較去年同期成長42.86億元，增幅11.9%，合併營業毛利率則由去年同期的25.5%略增至25.6%。

寶成工業統計，上半年合併營業淨利71.82億元，較去年同期增加8.65億元，增幅13.7%，合併營業淨利率則由去年同期的4.5%略增至4.6%。

另一製鞋大廠，豐泰企業公司自結損益資訊，7月合併稅前淨利為9億1302.6萬元，今年累計合併稅前淨利56億3738.9萬元；今年累計合併稅後淨利40億7681.1萬元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣36億7344.1萬元，每股盈餘為5元。（編輯：郭萍英）1080814

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