漢翔座椅獲美FAA設計許可 搶攻國內外航空市場

（中央社記者韋樞台北15日電）漢翔航空在台灣設計製造的單走道客機座椅獲得美國聯邦航空總署設計許可證書。漢翔董事長胡開宏表示，漢翔與亞航將攜手搶攻市場，他將拜會國籍航空盼取得初步訂單。

漢翔航空自行研製的單走道客機座椅獲得美國聯邦航空總署（FAA）的設計許可證書（LODA/Letter of Design Approval），今天下午由交通部民航局副局長何淑萍頒發證書，由胡開宏代表接受。

胡開宏表示，漢翔已和國內飛機維修大廠亞洲航空簽署合作意向書，雙方將攜手搶攻國內航空座椅開發市場，同時亞航在維修國外客機時也可協助銷售。

胡開宏指出，漢翔公司自2017年台北航展首度展出自有品牌的16G航空座椅，獲得民航局頒授技術標準件核准書；這款座椅通過車測中心動態強度測試，測試內容包括最大加速度14G向下衝擊、最大加速度16G向前衝擊，為國產首張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的航空座椅。

他表示，漢翔成功獲頒FAA設計許可，代表漢翔的適航認證能力已與國際標準同步，台灣的民用飛機座椅產業具備提供單走道座椅設計、製造的能力，將有助於提升台灣民用飛機座椅在全球市場競爭力，未來將可出售給國外民航機或運用在舊機改裝產業。

他坦承，這款座椅在全球單走道客機座椅市場屬「紅海」市場，但台灣從無到有非常不容易，總得要先從國內市場開始做起，否則國際的航空公司怎麼會接受台灣產品；漢翔正在研製下一代雙走道大型客機座椅，正準備送歐洲和美國航空單位認證。

漢翔表示，這組座椅幾乎100%台灣設計製造，除了安全帶系統、座椅後傾系統件及座椅地板鎖固件等3項零件是國際大廠產品，其餘都是台灣設計製造的產品，目前適用於波音737型客機，但只要補做差異性分析即可適用於空中巴士公司的單走道客機。

目前全球有歐、美等15家飛機座椅公司製造這種座椅，但全亞洲只有漢翔有能力製造，未來雙走道客機座椅，全球僅有7家企業承製，利潤相對好得多。（編輯：楊玫寧）1080815