看準跨界商機 電商攜手品牌拚流量

（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者看準跨界商機，紛紛攜手設有實體門市的品牌廠，除了主打獨家或限量聯名商品，還可以透過掃描QR Code條碼，吸引實體門市的消費者造訪線上商店，衝高網站流量與買氣。

資策會產業情報研究所（MIC）針對網友網購行為進行調查發現，雖然近年品牌官網的經營風氣盛行、社群媒體也成為網購管道，但高達95.5%網友仍習慣透過電商平台網購。近兩年綜合網購平台產業呈現新進者少、退出者多，隨著大型電商業者在產品數量、物流、客服等方面持續擴大規模與精進，勢必墊高競爭門檻，有助於維持電商平台繼續作為網友最大宗的網購管道。

蝦皮購物今天宣布參與時尚品牌STAYREAL和電競手遊「Garena傳說對決」聯名企劃，由蝦皮購物在電商通路獨家販售限量聯名商品，消費者也可在STAYREAL指定門市掃描蝦皮商城的QR Code條碼，連結到「STAYREAL官方直營」線上商店，預計此次聯名企劃將提升蝦皮購物的網站流量近40倍。

蝦皮購物流行暨商務開發部副總監張玲蘭表示，蝦皮購物一直以來不只是販售平台，而是把站上最龐大的流量用來支持品牌廠商，轉化成品牌聲量與曝光。

富邦媒旗下momo購物網已於8月初宣布與台灣高鐵公司跨界結盟，進駐momo開設「T Shop台灣高鐵e商店」，首波限量開賣列車模型組；momo也在全台6大高鐵站扎根，掃描高鐵列車雜誌上及車站廣告牆上的QR Code，即可直接連結到momo的「T Shop台灣高鐵e商店」。

看準開學季的文具用品採購商機，創業家兄弟旗下電商平台生活市集今年跨界攜手國內兩大知名文具零售品牌「九乘九文具專家」、「墊腳石書局」，將自8月中下旬到9月推出一系列優惠活動搶市；例如到生活市集臉書粉絲頁指定貼文下方留言互動，可獲得門市或網購消費折價券。（編輯：林興盟）1080815