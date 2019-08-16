2020禮品文具暨文創展報名將開跑 新增微型攤位

（中央社記者廖禹揚台北16日電）2020年台北國際禮品、文具暨文創展下週報名開跑，今年不僅新增花園用品及香氛美容保養等2展區，也推出微型攤位，讓文創新秀小試身手。

台北國際禮品、文具暨文創展明年將邁入第74屆，是台灣唯一國際專業禮贈品展，隨著傳統禮品廠商轉型帶入文創設計風格，也讓國內吹起文創風，主辦單位中華民國對外貿易發展協會也針對文創新秀推出專案規劃。

外貿協會表示，一般攤位大小為長寬各3公尺，先前曾推出長3公尺、寬2公尺的較小攤位，這次則進一步在文創新秀區推出長寬各1.5公尺的「微型攤位」。

此外，看準國內送禮趨勢，明年展中將新增花園用品及香氛美容保養區，都是近期流行用於送禮的品項，除大型知名品牌，也有不少人氣頗高的小型新創品牌。

外貿協會表示，2019年展覽共有來自中國、日本、美國、尼泊爾、韓國、不丹等10個國家來台參展，占約4成，並有超過9000名國內外專業買主參觀展覽，明年預計將吸引超過500家廠商參展。

2020年台北國際禮品、文具暨文創展將於8月23日開始受理廠商報名，外貿協會提醒，早報名可享早宣傳、先選位的權益，有興趣的廠商可至展覽官方網站（www.giftionery.net）查詢相關訊息。（編輯：黃國倫）1080816