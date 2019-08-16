財政部下半年修四法 印花稅廢止案已送政院

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）盤點今年下半年修法，財政部長蘇建榮說，預計將廢除印花稅法、延長身心障礙者復康巴士免徵貨物稅期間5年、降低權證避險證交稅稅率，並完成稅捐稽徵法修正。

財政部今天舉辦記者座談會，蘇建榮會中受訪時表示，除了明年度預算案外，今年下半年立法院會期預計還會進行4項法規修正。第1是印花稅法廢止案，14日已先送行政院核定，希望下半年完成修法三讀。

蘇建榮指出，第2，身心障礙者復康巴士的免徵貨物稅優惠已在今年6月4日截止，經與相關部會交換意見，發現仍有需求，因此預計將再修法延長5年，同時，載運輪椅使用者車輛可免徵貨物稅的獎勵措施也將於2020年1月下旬到期，將一併修正延長5年。

第3，將修法降低權證避險證交稅稅率至千分之1，其實2014年財政部就同意調降並送出修正草案，但當時碰上立院屆期不續審，未能完成修法，考量業界仍有需求，金管會評估態度也趨於正面，因此將再次修法。

第4，財政部日前已完成稅捐稽徵法修正草案預告，將於下半年送入立院修法，此次增將條文共21條，修正重點包括放寬一次被補徵鉅額稅款者，能申請分期繳稅，但期限最長不可逾3年，以及將逾期繳納稅金的滯納金計算週期，由「每逾兩日」加徵1%，延長為「每逾3日」。（編輯：鄭雪文）1080816