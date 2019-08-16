市場需求不振 華紙估最快半年紙漿庫存回復正常

（中央社記者潘智義台北16日電）中華紙漿今天在法人說明會表示，美中貿易戰造成終端市場需求降低，紙漿庫存攀高，價格下跌，預期半年到10個月市場紙漿高庫存可望回到正常水準。

中華紙漿說明，國際紙漿價格近一兩個月每噸下跌100至200美元，雖然自家生產短纖紙漿價格下跌，賠錢出售，但因外購低價長纖紙漿，搭配自家短纖紙漿造紙，一來一往，所以雖然不易賺錢，卻也不至於賠錢，第2季整體業績呈現小虧並非造紙本業，而是認列轉投資事業損造成。

中華紙漿統計，第2季合併營收新台幣53.6億元，年減14.4%，主因受到漿價下跌，及客戶需求保守影響，營業毛利率及營業淨利率分別為8.7%及1.0%，與去年同期相較減少1.4及2.5個百分點。

業外部分，中華紙漿說明，因認列權益法的關聯企業損失，及受國際紛爭干擾、人民幣及台幣大幅波動影響，第2季業外淨損約4740萬元，歸屬本公司稅後淨損330萬元，單季稅後每股虧損0.003元。

華紙統計，上半年營收107.4億元，較去年同期減少10.7%；營業毛利率與營業淨利率分別為8.4%與0.9%，較去年同期減少約0.7及1.5個百分點。上半年稅後淨利歸屬於母公司0.81億元，每股盈餘0.07元。

華紙認為，第3季部分設備將進行例行性歲修，由於全球經濟放緩，美中、日韓等國際貿易紛爭未見趨緩，客戶訂單能見度依舊保守，對營運仍持保守謹慎態度。

為依循2019年限塑法規，華紙表示，將持續研發相關符合環保且兼具食品安全特殊紙，以因應市場需求，7月起單月已銷售供應1億支紙吸管用紙。（編輯：鄭雪文）1080816