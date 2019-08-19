台船潛舉式終極貨船 躍上國家地理頻道[影]

（中央社記者韋樞台北19日電）台船公司為GPO公司打造第3艘6.5萬載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO SAPPHIRE」，今天舉行命名典禮。台船表示，這艘船性能優異，已登上全球播出的國家地理頻道節目。

台船公司今天上午於高雄港3號碼頭舉行6萬5000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪命名典禮，典禮由台船公司總經理曾國正與GPO集團執行長蔡文星共同主持，並邀請蔡文星的胞妹蔡雯婷為此輪命名及擲瓶。

台船表示，這次命名的是GPO公司所訂造此系列船中的第3艘船—「GPO SAPPHIRE」，船長225公尺，船寬48公尺，載貨甲板長183公尺，最大下潛吃水可達28.8公尺，採雙車電力推進設計，配合可變螺距螺槳與襟翼舵，最大螺槳出力可1萬6000仟瓦。

台船強調，這艘船採用環保的電力推進，並配置壓艙水處理系統，可有效控制、處理海水微生物及沈積物等污染防治，對於海洋環保生態平衡有正面效益。

由於這艘船具有環保與節能減碳的特色，更是一艘非常優異的多功能船舶，因此被國地理頻道節目相中，拍攝打造過程，被列入「工程大驚奇：終極貨船」節目，7、8月於台灣上映，並同步於全球各地播出。（編輯：楊凱翔）1080819