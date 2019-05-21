台船國輪國造交船 蔡總統命名中鋼自由輪

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，21日在台船高雄廠舉行交船命名擲瓶下水典禮，總統蔡英文（前排左6）、總統府秘書長陳菊（前排右5）、中鋼董事長翁朝棟（前排左3）等人出席，並合影留念。中央社記者董俊志攝 108年5月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造原料專輪「中鋼自由輪」，去年4月在台船高雄廠開工，今天由總統蔡英文命名後交船，隨即投入營運行列。總統祝福一帆風順，班班滿載。

中鋼運通訂造20萬8000載重噸原料專輪「中鋼自由輪」命名典禮，上午在台船高雄廠4號碼頭舉行。總統在總統府秘書長陳菊陪同參加，並與台船董事長鄭文隆等共同主持典禮。這是中鋼運通下訂4艘同型船的首艘新船命名。

總統致詞時指出，日前才到台船高雄廠參加國艦國造潛艦專用廠房動土典禮，今天再來參加「中鋼自由輪」命名典禮，台灣造船業有這麼多的好消息令人高興。雖然國際散裝航運市場趨勢影響造船需求，但要肯定台船持續打造新船，並穩定成長。

總統表示，新船「中鋼自由輪」命名有三個重要意義，首先是宣揚台灣民主的形象，命名為「中鋼自由輪」代表台灣最自豪的民主自由。當航行國際時，全世界都能看見台灣的民主價值。

「中鋼自由輪」使用的造船鋼板來自中鋼公司，由台船公司承造，最後回到中鋼旗下的中鋼運通公司載運貨物，總統肯定這是企業緊密合作的典範，這是第二個意義。

總統指出，第三個意義是重振台灣造船產業的榮景，中鋼這次共向台船下訂4艘20萬8000載重噸原料專輪，代表中鋼大力響應支持國輪國造及扎根產業政策的方向，並證明台灣造船產業及海事工程業在國際上絕對占有一席之地。

總統表示，台灣可以是造船大國，高雄是造船業最關鍵基地，未來海軍、海巡及企業的船一艘艘在高雄建造，也會帶動起上下游產業鏈，把工作機會留下來，重整台灣造船景氣，這是國艦國造和國輪國造的目標，期盼中鋼與台船合作，打造出亞太地區強勁的海事工程團隊。

「中鋼自由輪」符合國際最新海事環保法規，延續中鋼公司團隊輪船的採用雙重殼設計，在市場同級船中屬於前瞻設計，在安全性、環保性與營運維護上優於傳統的單殼設計，也是最新設計的節能省油型船。交船後，隨即加入前往澳洲裝運原料船隊。（編輯：戴光育）1080521

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，21日在台船高雄廠舉行交船命名擲瓶下水典禮，由台船公司董事長鄭文隆（右）、中鋼運通公司董事長李新民（右2）等共同主持，邀請總統蔡英文（中）擔任命名人。中央社記者董俊志攝 108年5月21日