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520執政3年 蔡總統將用10個關鍵字重新定義台灣

最新更新：2019/05/19 20:55
總統蔡英文19日將在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。（中央社檔案照片）
總統蔡英文19日將在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府發言人張惇涵今說，總統蔡英文520就職3週年這天將闡述執政3年的心路歷程，說明執政「3年有成」；蔡總統將向國人報告，經過3年打底，可用「10個關鍵字」重新定義台灣。

蔡總統明天將在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。

張惇涵晚間表示，蔡總統在520就職3週年這天，會誠懇、完整地向國人報告執政3年來的成績。蔡總統預計將闡述執政3年的心路歷程，也將說明這執政3年的「3年有成」，譬如：經濟成長、減稅加薪、能源轉型、國艦國造等，每一項成績都不是憑空出現。

張惇涵表示，這3年的執政，確實負責任地完成多項過去執政者不敢做，或者做不到的事。為了台灣長遠的穩定發展，蔡總統堅定地認為，「如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣做。」蔡總統也預計向國人報告，經過這3年的累積打底，可以用「10個關鍵字」，重新定義台灣。

張惇涵說明，特別是面對美中貿易衝突與國際經濟變局的當下，蔡總統將提出，台灣不只要再次擦亮「MIT」招牌，更要在原來的基礎上，創造的未來的經濟新願景。

張惇涵表示，蔡總統也將堅定強調，能夠領導這個國家，是她一生最大的驕傲，她不計毀譽，奉獻台灣，就算面對中國的文攻武嚇和步步進逼，她的責任，就是堅守台灣的民主價值，堅守台灣的經濟自主，也捍衛世世代代台灣人獨立自主選擇未來的權力。（編輯：蘇龍麒）1080519

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