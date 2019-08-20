回應2021年搶單預期 玉晶光：較關注大立光

（中央社記者韓婷婷台北20日電）天風證券分析師郭明錤今天最新報告指出，預測中國大陸的舜宇將於「2021年」打入蘋果低階鏡頭供應鏈，將分食玉晶光訂單，對此，玉晶光回應表示，持續提升技術向前跑，比較關注大立光。

郭明錤在今日發布的報告中指出，全球前5大智慧型手機品牌，僅Apple擁有3間鏡頭供應商（競爭對手約5至7間），因此相信在多鏡頭趨勢下，Apple需要有新的鏡頭供應商以降低鏡頭供應風險。在此基礎下，郭明錤預測中國大陸的舜宇將於「2021年」打入門檻較低的iPhone 6P鏡頭，對於玉晶光和日本康達智造成影響。

對於分析師的論點，玉晶光今天相當罕見的主動回應表示，想要分食蘋果訂單的光學廠很多，但要進入此客戶供應鏈的門檻不低，只能競競業業將本身的技術及生產良率持續提升，以加強自己的競爭力，增加客戶對玉晶光的依存度。其實公司內部較關注的應該是大立光。

法人表示，隨著相機功能已是各大手機品牌吸引消費者主要的關鍵條件，規格競賽從未停止，大立光執行長林恩平之前也曾指出，手機鏡頭規格見不到頂，會配合客人需求盡量滿足。業界皆知，蘋果在鏡頭畫素雖然不是最高，但製造難度一直是最高，能通過蘋果認證的非常有限，這也是為何光學鏡頭10多年來能拿到供應商門票的僅大立光、玉晶光及康達智3家。

玉晶光受惠終端產品需求增加，推動7月營收突破10億關卡，一舉衝上新台幣12.84億元，月增近5成，年增67.3%，創下歷史次高。玉晶光表示，工廠端生產還算正向，8月無意外有機會持續走高，整體第3季看起來需求還不錯，第4季則需進一步看新產品上市後市場銷售表現。

玉晶光近日在外資連續賣壓出籠下，股價表現相對疲弱，今天利空報告出爐，股價反而維持在平盤上下震盪，終場下跌1元，收在404元，跌幅0.25%。（編輯：李信寬）1080820