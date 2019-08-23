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越共促進外資投資 聚焦高科技與環保

最新更新：2019/08/23 16:58

（中央社河內23日電）越共中央政治局日前發布一項有關吸引外資投資策略的決議，越南未來將重視外商投資效果，吸引外商在高科技領域投資以及確保環境保護，同時還增列國防安全問題為投資許可審核考量之一。

這是越南實施開放引進外資超過30年以來，越共中央政治局首度發布有關吸引外資策略的決議。

越南「投資報」新聞網站22日報導，越共中央總書記阮富仲20日代表越共中央政治局簽發「完善體制與政策－提高至2030年吸引與利用外資的效率定向」的第50號決議，其中陳列一系列有關吸引外資的任務和措施。

根據這項決議，越南未來在吸引外商進入境內投資上，將以品質為主，以具有高附加價值、採用高科技的投資案為重，並重視環保與永續發展。

報導指出，越共中央政治局要求相關部門完善法律體系，加強打擊外商利用投資從事貿易不法行為，監控與防止外商移轉訂單以減低稅金等行為。

決議還增列投資案許可審核必須考量國防安全問題的規定，要求相關部門拒絕採用科技落後、高耗能以及可能造成環境污染的投資案，建立鼓勵與加強外企和國內企業投資連結的政策等。

統計顯示，截至目前越南累計有效外資投資案逾2萬3000項，投資總額達逾3000億美元，累計到位外資達1610億美元。

越共中央政治局上述決議也列出2021年至2025年階段吸引外資1500億至2000億美元，以及2026年至2030年階段吸引外資2000億至3000億美元等目標。（編輯：高照芬）1080823

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