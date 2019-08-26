嗅到商機 日系飯店60億元搶灘高雄

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市招商引資有成，都市發展局今天指出，知名日系飯店相中高雄市中山二路一處基地，將投資新台幣60億元興建日系飯店及住宅，預計明年動工、112年飯店營運及住宅銷售。

市府招商也讓日商心動，大和房屋工業（汎陸建設實業）總經理柳井秀行今天率員拜會都發局長林裕益，表達看好高雄發展潛力，洽談開發建設配合事宜，並提送都市設計案。

都發局發布新聞稿指出，高雄的房地產及人力成本低廉，日商看好高雄的會展、觀光產業發展潛力，日系知名連鎖飯店品牌加入高雄高階旅館的經營。

據了解，投資的日系飯店是大倉久和大飯店。

都發局指出，業者要投資的基地位在中山二路、林森四路交會口，鄰近三多商圈、輕軌C8高雄展覽館站，距離小港機場不遠，到左營高鐵只要搭乘捷運8個站，快速便利。

業者擬興建兩棟式建築物，臨中山路是21層日系飯店，臨文林街是29層集合住宅，住宅和飯店有空橋互通並提供關聯設施使用；預計109年興建，112年飯店營運及住宅銷售，投資約60億元，可創造300個就業機會。

今年以來，高雄市才有君鴻酒店、大八大飯店歇業，日前老字號華王大飯店也公告11月將歇業，讓高雄市觀光產業發展受質疑，如今日系飯店看好並要投資高雄，應該是嗅到高雄市發展商機。（編輯：翁翠萍）1080826