鐵礦砂連跌5週廢鋼受壓抑 豐興鋼筋下跌300元

（中央社記者韋樞台北26日電）澳洲鐵礦砂價格已連跌5週，連帶廢鋼價格受壓抑，鋼筋大廠豐興鋼筋和廢鋼收購價第2週下跌，每公噸分別跌300元及200元。豐興指出，鋼筋出貨還算順暢，但其餘鋼品恐陷觀望。

豐興各式鋼品本週國內廢鋼收購價每公噸調降新台幣200元，為8000元，鋼筋每公噸調降300元，為1萬6300元，型鋼基價維持平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌10美元，每公噸275美元；美國貨櫃廢鋼本週跌7美元，每公噸265美元；澳洲鐵礦砂本週繼續下跌，每公噸下跌0.6美元，由每公噸89.55美元跌至88.95美元。

鐵礦砂價格連跌5週，7月29日當週每公噸由近期最高價的121.85美元開始下跌，截至本週已連跌達32.9美元，波動幅度頗大。

豐興鋼鐵表示，鐵礦砂價格持續走跌，對貨櫃廢鋼價格形成一定壓力，台灣南部從8月中開始大雨不斷，各大小工程遭延誤，鋼筋和其餘鋼品需求變弱，各電爐鋼廠相對出貨也較少，廠商除了降價以對，廢鋼的用量也跟著減少。

豐興指出，目前各式鋼品來看，除了鋼筋出貨量正常，相對其餘鋼品表現算好的，且銷售量將進入第4季旺季，估計今年鋼筋產品銷量有望勝過去年，但其餘工業用鋼品牽涉到景氣旺弱而差別較大，在原物料價格走跌下，下游客戶可能採取觀望態度，鋼品價格有一定的壓力。（編輯：趙蔚蘭）1080826