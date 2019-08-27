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瞄準美麗商機 貿協打造美妝國家隊攻亞太市場

最新更新：2019/08/27 12:36

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）台灣國際美容展將在9月登場，外貿協會表示，台灣美妝品質不輸韓國，只是缺乏品牌，未來要以國家隊打進亞太市場，搶攻美麗商機，更期盼5年後能成為亞洲領導品牌。

第4屆台灣國際美容展將在9月19日至21日在世貿一館D區登場，包括盛香堂、慶生堂、日和士林（氧顏森活）、芙彤園、汎歌化粧品等共有65家業者參展，估將吸引超過200位買主，也是全台唯一B2B美容展。

外貿協會秘書長葉明水今天在展前記者會指出，美容產業連9年成長，去年出口值8.32億美元，且持續成長中。台灣美妝品質不輸韓國，也有很多特色產品，像是面膜就被觀光客列為必買伴手禮。

葉明水說，不過，美妝業者多為中小型企業，品牌尚未建立知名度，因此，貿協用國家力量打造美妝國家隊，以Taiwan Beauty為名，主攻中國、東南亞等亞太市場。雖然台灣起步較晚，但產品具有特色，希望5年到10年後，能成為亞洲領導品牌。

葉明水表示，除了利用展覽推廣產品，貿協也將透過網紅、外國主流媒體行銷，讓更多人認識Taiwan Beauty，將台灣美妝推廣至全球市場。

台灣國際美容展分為5大展區，將聚焦安全、天然保養等亮點，也吸引外國廠商參展。此外，美容展也將舉行國際論壇以及系列講座，協助相關業者了解化粧保養品的原料，讓業者有效掌握市場動態。（編輯：黃國倫）1080827

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