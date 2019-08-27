中華電跨國物聯網上線 助企業搶海外商機

（中央社記者江明晏台北27日電）助企業搶攻海外商機，中華電信今天宣布，與愛立信整合行動物聯網平台上線，台灣的企業客戶從設備生產、銷售到服務一站式完成連線部署，不需與各國電信商逐一洽談。

中華電信持續拓展跨國行動物聯網業務及技術，除提供企業客戶跨國物聯網解決方案，為讓企業客戶更有效率的管理跨國物聯網門號，今天宣布中華電信自建開發的CMP連線管理平台（CMP）與愛立信物聯網平台（Ericsson IoT Accelerator）完成整合介接並正式上線。

瞄準企業客戶不同跨國物聯的需求，中華電說明，針對企業產品或服務，提供客製化的跨國物聯解決方案，包括提供一般SIM卡、Chip SIM或支援空中寫卡（OTA）的eSIM卡，並以中華電信自主開發的行動物聯網CMP連線管理平台，作為境內外企業應用的統一入口，提供企業客戶跨國物聯網門號即時服務，如門號管理、訂單與簽約管理、資費帳務管理、報表與資料統計分析、終端事件管理等功能。

中華電舉例，設備出口商可內嵌中華電信SIM卡，在台灣使用中華電信CMP連線管理平台，管理或監控行動物聯網設備出國後使用情形；如設備出口至日本，企業客戶於CMP連線管理平台上即可看到門號相關資訊，不再需要跨海使用日本電信商的門號連線管理平台；或設備出口到日本初期不需使用物聯網門號連線，也可直接透過CMP連線管理平台設定門號停用，讓設備出口時不會誤用到行動數據、語音或是簡訊服務。

同時，中華電信表示，透過與全球電信業者、SIM卡廠及國際物聯網平台服務提供商合作，幫助客戶有效降低成本、即時監測，並提供電信等級的資安防護，助攻企業客戶開創海外商機。（編輯：鄭雪文）1080827