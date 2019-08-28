天使投資申請踴躍 鄭貞茂：10億額度很快會用完

（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發基金大力扶植新創，今年以來數度鬆綁創業天使投資方案，讓新創申請更加踴躍，國發會副主委鄭貞茂表示，近期幾乎每週審案，預估創業天使投資方案新台幣10億元額度，「很快會用完」。

台經院今天舉辦「國際天使與創業投資峰會」，希望能促進國內中小及新創企業與投資者交流，同時協助企業於國際曝光。

經濟部中小企業處處長何晉滄致詞時表示，創新創業是重要的國際趨勢，不論是歐美國家、中國、新加坡、香港等，大家都在鼓勵新創，台灣政府也集結各部會力量在推動，因為經濟及產業發展如果沒有新創加入，會失色不少。

何晉滄也說，對新創而言，最困難的部分應該是資金籌資，特別是初期的資金需求，要如何吸引到天使投資人、法人來關注創業計畫，其實非常不容易。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂則說，國發基金為了扶植新創，今年已陸續對創業天使投資方案進行鬆綁，其中亮點如個案投資金額上限從1000萬元提高至2000萬元，若能獲得國際知名投資機構投資超過3000萬元的新創業者，國發基金可以共同搭配投資，投資金額也會再提高至3000萬元。

此外，還有簡化小額投資流程的「綠色通道」，國發基金說明，小額投資部分，過去得依規定提送投資評估審議會審議，調整後，當天使投資人申請投資金額300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，國發基金便可逕行投資。

創業天使投資方案匡列10億元，鄭貞茂表示，從現在進度來看，「很快就會用完」，這也代表國發基金支持新創的意願十分堅強。

他表示，國發基金近期幾乎每週都在開會、審案，過案率近6成，比一般創投高很多；今年措施陸續鬆綁後，非綠色通道共審議通過投資47家，綠色通道也有5家，合計52家，國發基金核准投資金額7億多元，搭配天使投資5億多元，加計其他投資人，創業天使投資方案會挹注新創超過12億元的資金。（編輯：張均懋）1080828