更多編輯台推薦新聞：
早安世界》郭台銘慎重思考參選 2020大選三腳督機率大增
早報

早安世界》郭台銘慎重思考參選 2020大選三腳督機率大增

既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全
國際

既要經濟強大又要打贏中國貿易戰 川普難兩全

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌
生活

台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT
兩岸

專題／中國官方否決同婚 北京同志團體盼當局看見LGBT

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

天使投資申請踴躍 鄭貞茂：10億額度很快會用完

最新更新：2019/08/28 12:13

（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發基金大力扶植新創，今年以來數度鬆綁創業天使投資方案，讓新創申請更加踴躍，國發會副主委鄭貞茂表示，近期幾乎每週審案，預估創業天使投資方案新台幣10億元額度，「很快會用完」。

台經院今天舉辦「國際天使與創業投資峰會」，希望能促進國內中小及新創企業與投資者交流，同時協助企業於國際曝光。

經濟部中小企業處處長何晉滄致詞時表示，創新創業是重要的國際趨勢，不論是歐美國家、中國、新加坡、香港等，大家都在鼓勵新創，台灣政府也集結各部會力量在推動，因為經濟及產業發展如果沒有新創加入，會失色不少。

何晉滄也說，對新創而言，最困難的部分應該是資金籌資，特別是初期的資金需求，要如何吸引到天使投資人、法人來關注創業計畫，其實非常不容易。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂則說，國發基金為了扶植新創，今年已陸續對創業天使投資方案進行鬆綁，其中亮點如個案投資金額上限從1000萬元提高至2000萬元，若能獲得國際知名投資機構投資超過3000萬元的新創業者，國發基金可以共同搭配投資，投資金額也會再提高至3000萬元。

此外，還有簡化小額投資流程的「綠色通道」，國發基金說明，小額投資部分，過去得依規定提送投資評估審議會審議，調整後，當天使投資人申請投資金額300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，國發基金便可逕行投資。

創業天使投資方案匡列10億元，鄭貞茂表示，從現在進度來看，「很快就會用完」，這也代表國發基金支持新創的意願十分堅強。

他表示，國發基金近期幾乎每週都在開會、審案，過案率近6成，比一般創投高很多；今年措施陸續鬆綁後，非綠色通道共審議通過投資47家，綠色通道也有5家，合計52家，國發基金核准投資金額7億多元，搭配天使投資5億多元，加計其他投資人，創業天使投資方案會挹注新創超過12億元的資金。（編輯：張均懋）1080828

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報