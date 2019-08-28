貿易戰波動 調查：手機產量全年估減5%

（中央社記者江明晏台北28日電）TrendForce調查指出，第2季智慧機生產總量季增10.5%，前3大依序為三星、華為、蘋果；受中美關稅爭議、日韓貿易摩擦、5G前換機觀望等因素影響，全年智慧機產量估年衰退5%。

根據全球市場研究機構TrendForce調查，第2季智慧型手機需求走出淡季陰霾，生產總數來到3.44億支，較上一季成長10.5%。但與去年同期相比衰退2.4%，全球生產總量前6名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。

展望第3季，TrendForce指出，包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期因而再延長，都將削弱下半年的旺季表現，預估第3季智慧型手機的生產總量約3.63億支，雖較第2季成長5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。

第2季智慧型手機排名，三星依舊穩坐第一，生產總數為7650萬支，較去年同期成長3%，是2018年以來單季最佳表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce預估，三星第3季生產數量約略持平第2季，來到7600萬支產出。

TrendForce表示，排名第2的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除了受中國消費者青睞外，也在海外市場高速成長。然而，5月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售，導致第2季生產總數較第一季衰退逾13%，來到5250萬支，中止連續5個季度成長。

展望第3季，TrendForce表示，儘管美國政府將對3000億中國商品徵收關稅的政策自9月初延緩至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，海外銷售將持續受波及。

另外，搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期於第3季底發表，屆時若未能解套新機搭載Android系統的限制，仍恐影響第3季的生產表現。至於5G新機預計要到第4季才有機會問世。

蘋果第2季的生產數量約3880萬支，為2015年以來的季度新低，全球排名第3。除了因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於Android用戶都是主要原因。

日前，美國政府宣布對中國進口約3000億美元的商品課徵關稅，將分二階段實施，由於手機屬於第二階段的課徵範圍，TrendForce初估對今年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。

展望第3季，除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第3季生產總量預估約4200萬支，較去年同期衰退10%。

OPPO、小米、Vivo分別名列全球第4名到第6名。三大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。OPPO第2季受惠東南亞市占的成長，生產總數達3500萬支，較去年同期成長15%。小米第2季生產總數為3080萬支，與去年同期持平；Vivo第2季生產總量較去年同期衰退約4%，達2870萬支。（編輯：鄭雪文）1080828