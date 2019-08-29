全球百大奢侈品牌 香奈兒首入榜即躍升第6

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）勤業眾信（Deloitte）今天發布「全球奢侈品力量調查報告」，路易威登、雅詩蘭黛、歷峰持續蟬聯全球前3大奢侈品牌，香奈兒首年公開財報就入榜，並位居第6大奢侈品牌，將拉夫勞倫擠出前10大榜單。

「2019年全球奢侈品力量報告」以各奢侈品牌2017財務年度的銷售表現（2017年7月至2018年6月）作為評比標準，列出全球前百大企業。

報告統計，前百大奢侈品牌2017財務年度銷售額共2470億美元，年增10.8%，且其中逾半企業銷售額呈現雙位數成長；勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠指出，這顯示，儘管中國、歐元區與美國等主要市場經濟成長放緩，奢侈品市場依舊穩定成長，且發展前景相當樂觀。

報告指出，之中前10大奢侈品牌銷售額就占整體的48.2%，瓜分掉近一半市場，銷售額年成長14.2%，也超過前百大平均成長率10.8%，綜合淨利潤達11.6%。

排名前10大的奢侈品牌，依序為法國路易威登（LVMH）集團、美國雅詩蘭黛 （Estée Lauder）、瑞士歷峰（Richemont）、法國開雲 （Kering）、義大利羅薩奧蒂卡（Luxottica）、英國香奈兒（Chanel）、法國萊雅 （L’Oréal）、瑞士Swatch、香港周大福珠寶及美國鵬衛齊（PVH）。

其中，路易威登集團連續多年蟬聯冠軍，2017財務年度銷售額279.95億美元，為第二名雅詩蘭黛銷售額的一倍以上。2018年首次公開財報的香奈兒，一入榜即躍升為第6名，並將去年位列第8名的拉夫勞倫（Ralph Lauren）擠出前10大榜單。

前10大奢侈品牌中，年成長率最高的為位居第4的開雲集團，靠著古馳（Gucci）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）及巴黎世家（Balenciaga）強勁的實體銷售及快速成長的線上銷售表現，成功擠下羅薩奧蒂卡成為第4大奢侈品集團。

淨利率之冠則為巴西Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.，藉著2017年策略轉型提升營運效率，帶動旗下品牌獲得雙位數成長，以淨利率33.7%擠下加拿大鵝（Canada Goose, 16.3%）和潘朵拉（Pandora, 25.3%）。

以國家別來看，義大利共有24個奢侈品企業入榜，再次榮登入榜企業數最多國家，法國則是奪得成長率（18.7%）及銷售額占比（23.5%）方面冠軍；英國為綜合銷售淨利率最高的國家，主要歸功邁可·寇斯（Michael Kors）、博柏利（Burberry）及香奈兒的表現。（編輯：林孟汝）1080829