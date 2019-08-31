五大券商票選9月明星產業 5G居冠

（中央社記者韓婷婷台北31日電）美中貿易戰升溫，台股8月3度回測年線，不過，盤面散熱、IC設計、PCB等族群在5G加持下相當火紅，展望9月，五大券商票選明星產業，5G依舊是各家法人標配，位居冠軍。

5G顯然已是今年以來投資顯學，也是法人必備持股，大家期待5G世代為科技業甚至是所有的產業帶來新的變革，由於涵蓋的產業面廣，賦予市場無限想像空間，儘管5G已熱翻天，從五大券商票選9月焦點產業中，毫無懸念，5G依舊是各家法人標配，位居票選冠軍。

根據群益、富邦、統一、凱基、國泰5家券商針對9月台股看好的產業、概念股統計票選，前3大明星產業分別為5G、蘋概及汽車三大產業概念股。

統一投顧董事長黎方國認為，市場最壞狀況已現，指數來回反覆築底，利空已鈍化，外資轉賣為買；9月有降息、Fed停止縮表、資金再度寬鬆，蘋果新機發表、返校需求、大陸金九銀十旺季等利多訊息，行情可期，預期指數區間為10460點至10920點，指數將緩步盤堅，選股建議5G、華為供應鏈、IC測試、鏡頭、PA砷化鎵及汽車零組件等類股。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，美中貿易戰不確定性仍壟罩金融市場，台股市場短期波動難免，不過，整體指數尚未轉為空頭，後續仍須留意美中議題發展、外資籌碼動向、總經數據變化等，展望台股後市，選股不選市仍為最高投資策略。產業布局有4方向可著墨，分別為5G、物聯網、AI、電動車。

富邦證券表示，部分個股或次產業有機會受惠於中美衝突所造成的供應鏈轉單效應，股價呈現輪動表現走勢，相關題材有機會延續至第4季，中小型股票在9月仍有表現機會。整體而言，在美中貿易戰衝突未解下，9月台股仍以區間波動的整理格局為主。

凱基證券表示，第3代AirPods及新一代iPhone都將陸續發表，相關供應鏈將是接下來焦點。另外，全球運動休閒趨勢下，自行車產業進入旺季，歐美電動自行車滲透率持續提升將帶動產業成長；2020東京奧運商機啟動，依過去營運軌跡，奧運前一年，品牌運動服飾代工廠訂單量就會陸續增加。（編輯：郭萍英）1080831