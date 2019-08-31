蘋果iPhone新機即將亮相 受惠供應商成焦點

（中央社記者韓婷婷台北31電）蘋果新iPhone即將於9月10日亮相，由於市場普遍看淡今年新機銷售，因此法人目光轉向今年新加入或重新拿回訂單的供應商，尤其是Type C快充、三鏡頭最受期待，相關供應鏈廠商可望受惠。

蘋果近日發出媒體邀請函，將於美西時間9月10日上午10時在蘋果總部（Apple Park）的賈伯斯劇院舉行秋季新品發表會，外界預期將發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機；並可能同步亮相包括使用新材質Apple Watch Series 5、降噪功能耳機AirPods、新款iPad等。

蘋果iPhone新機即將登場，亮相前市場評價兩極，部分分析師更認為屬於5G手機前的過渡機種而看淡銷售；但由於去年iPhone銷售基期低，加上蘋果法人說明會仍對於下半年iPhone展望相對樂觀，法人認為，可以關注供貨比重增加或者新加入供應鏈的廠商，包括玉晶光、匯鑽科、新普、優群、嘉澤、正崴、臻鼎與台郡等。

根據供應鏈消息，新iPhone亮點主要是後置鏡頭提升至3鏡頭，強化解析度、夜拍性能及錄製影音的後製處裡，以及Type C快充、反向無線充電、強化臉部辨識功能，同時也傳出新iPhone 11電池容量加大，一般預料果粉對鏡頭、電池容量、充電速度相對較有感，可望成為吸引果粉買單的重要因素之一。

法人表示，盤點蘋果新手機的新功能及新規格變化中，鏡頭受惠族群有大立光及玉晶光、電池容量加大將是新普受惠。至於果粉期待多年的USB Type C連接口快充功能，有望在今年成為標準備配；不過是3款全部配備 Type C快充，配備18W的USB-C接口的充電頭，或只有2款是標配，仍待發表會中揭曉。

USB Type C快充功能如果成為蘋果新機的標準備配，受惠的廠商包括負責連接頭珍珠鍍鎳的匯鼎、連接器廠嘉澤及正崴。至於其他規格受惠的還有優群，主要供應WIFI模組的防靜電元件。

匯鑽科在蘋果手機Type C接頭珍珠鎳電鍍業績帶動下，7月蘋果營收貢獻超過5成，推動營收月增38.53%，法人預估第3季營收將逐月成長，帶動單季轉虧為盈，營運可望見到顯著的翻轉。

另外，新iPhone將天線轉換成Modified PI的新規格，因此供貨廠商將由日商轉為臻鼎與台郡，因此預期第3季業績將有明顯的成長；同為印刷電路板（PCB）族群的燿華也因蘋果訂單回流，加上非蘋陣營需求回升，業績面將持續加溫，近日成為法人買超標的。（編輯：張良知）1080831