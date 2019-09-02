純網銀職缺熱門 選才最重是否懂人懂生活

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）將來銀行徵才，吸引千名求職者，換算錄取率僅2.5%。將來銀行籌備處說，挑選人才時，除專業技能，人格特質是關鍵，對人有興趣，懂人、懂生活，將是脫穎而出關鍵。

將來銀行籌備處表示，預計至今年底前必須招募100多名生力軍加入，職缺除系統分析師、資訊安全、前後端工程師、iOS、Android開發等資訊類工作，還包括法務、財務、用戶經營、策略、產品、設計等。

將來銀行籌備處指出，為讓求職者更了解徵才條件、需求，8月17日及8月31日已分別舉辦兩場人才招募說明會，首場線上報名3天就有超過200人報名，第2場現場則是湧進千人，求職者背景多元，包括現職空姐、護理師。截至目前已收到數千封履歷，換算錄取率僅約2.5%。

對於如何從數千名求職者中挑選人才，將來銀行籌備處說，純網銀的經營思維與傳統較不同，不是先設計、規劃好產品才去向用戶推廣，而是以人為出發點，跟著用戶的需求去提供所需的金融服務；因此，對人有興趣、夠敏銳，對生活有自己的想法、洞見，是徵才相當看重的人格特質。

將來銀行籌備處表示，也期待能找到具備3大能力特質的員工，包括具備結合過去經驗、預估未來趨勢能力的「領先者（Pioneer）」，實踐從零到一、從無到有，具備在模糊狀態中也能前進、意志力強大的「創造者（Creator）」，及樂於分享傳遞知識經驗、有著相信一加一大於二的正向熱情的「回饋者（Giver）」。

將來銀行籌備處執行長劉奕成同時表示，將來銀行從台灣出發，懷著與台灣人才、機構、社會「共好」的願景，因此無論是人才聘用，合作團隊、或是運用技術上，都以台灣本土為優先考量，期盼將「普惠金融」落實至台灣每個角落，帶來對社會、產業的正面影響力。

將來銀行籌備處總經理梅驊說明，在普惠金融的實踐與推廣上，經營團隊所提出的創新，將不僅限於產品與服務，而是思維的創新，普惠金融會從客戶的角度出發，從一個生活需求的點延伸出去，成為一個豐富的服務網，讓「全台灣都是生態圈」。（編輯：林興盟）1080902