劍麟汽車事業部成長可期 今年獲利看歷史次高

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）汽車零配件廠劍麟汽車事業部持續成長，波蘭新廠明年開始貢獻業績，法人預估劍麟今年稅後淨利可來到歷年次高。

展望下半年汽車事業部營運表現，法人指出，劍麟預縮式安全帶精密導管、汽車安全氣囊充氣器殼體、電子動力輔助方向盤轉向系統零件等3大產品可望持續成長，預期未來汽車後座可望配備預縮式安全帶，滲透率將逐漸提升，法人預估今年下半年到明年，預縮式安全帶精密導管成長率上看15%。

另外汽車安全氣囊充氣器殼體受惠大客戶新增專案，劍麟獲得部分新增訂單，預估今年下半年到明年汽車安全氣囊充氣器殼體可望進入量產爬坡期，成長率可到10%。至於電子動力輔助方向盤轉向系統零件需觀察中國大陸車市需求。

在波蘭新廠布局，法人指出劍麟在波蘭新廠最快在第3季底完工，預計第4季開始進駐機械設備，有機會進入小量試產階段，預估明年可進入量產階段，初期生產預縮式安全帶精密導管產品，未來規劃再生產方向盤轉向系統零配件。

展望今年，法人預估劍麟今年整體業績可望年增10%以上，上看12%，創新高可期，預估今年稅後獲利可來到歷年次高，今年每股純益可超過8元。（編輯：黃國倫）1080902